القبض على تاجر عملة فى سوهاج بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول " – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج (بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها للثانى مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الثانى عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل قرابة (1,5 مليون جنيه).