يشهد الأولمبياد الشتوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، والذي يقام كل 4 سنوات منافسات في 15 لعبة هي التزلج على المنحدرات الثلجية، البياثلون، التزلج الجماعي، تزلج اختراق الضاحية، الكيرلنج، التزلج الفني على الجليد، التزلج الحر، وكذلك تضم قائمة الألعاب كل من هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

ويستخدم في أولمبياد بكين 2022، أربعة ملاعب داخلية تم تأسيسها لاستضافة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، ومن المقرر أن يستضيف ملعب بكين الوطني حفلي الافتتاح والختام.