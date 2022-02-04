اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 07:22 م
أكرم القصاص
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الدفاع الإماراتية: تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:17 م
الدفاع الإماراتية: تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا الجيش الإماراتي - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وذلك لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف الدولة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الإماراتية قد زار اليوم بناء على دعوة وزارة الجيوش الفرنسية، قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس، حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية.
 
كما التقى قائد العمليات المشتركة الإماراتية مع اللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الفرنسية، حيث تم بحث مجالات التعاون والدفاع المشترك.

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