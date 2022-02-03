وزير الدفاع الأوكرانى يؤكد تمركز حوالى 115 ألف جندى روسى على حدود بلاده

كييف أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، أن عدد الكتيبة البرية العسكرية الروسية المتمركزة بالقرب من حدود أوكرانيا، بما فى ذلك فى بيلاروسيا، وكذلك فى الأراضى المحتلة مؤقتًا فى شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك، يبلغ حاليا حوالى 115 ألف شخص.

وقال ريزنيكوف- فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس-: "فى الوقت الحالي، نلاحظ وجود وحدات روسية، قوامها حوالى 115 ألف جندي، بما فى ذلك أراضى بيلاروسيا والمناطق المجاورة للاتحاد الروسى والأراضى المحتلة مؤقتًا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم".

وأشار إلى أن ست سفن إنزال روسية تابعة لأسطول شمال البلطيق تواصل عبور البحر الأبيض المتوسط​ وتتجه نحو ميناء طرطوس السوري.

ولم يستبعد وزير الدفاع الأوكرانى إمكانية تحرك تلك السفن نحو البحر الأسود.

جدير بالذكر أن روسيا تواصل عسكرة شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا، لكن لم يتم ملاحظة تشكيل مجموعات ضاربة جاهزة للهجوم هناك.