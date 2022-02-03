اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة المالية التونسية: الدولة بصدد تسديد القروض والإيفاء بجميع تعهداتها

الخميس، 03 فبراير 2022 06:30 ص
وزيرة المالية التونسية: الدولة بصدد تسديد القروض والإيفاء بجميع تعهداتها سهام بوغديرى وزيرة المالية التونسية
أ ش أ

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 أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديرى، أن الدولة بصدد تسديد قروضها والإيفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبيعي، موضحة أن الدولة ليست مهددة بالإفلاس.

 

وقالت بوغديري- فى تصريحات خلال استضافتها فى نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى - إن الدولة المفلسة هى التى تكون غير قادرة على سداد ديونها، مضيفة أن الدولة تقوم بصرف الأجور وتوفير مصاريف الدعم والتحويلات بشكل طبيعي.

 

ووصفت وزيرة المالية التونسية الأخبار التى يتم ترويجها حول ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية وعجز الدولة عن توفيرها بالمبالغة الكبيرة، مطمئنة التونسيين بأن الدولة تقوم بتأمين نفقاتها فى كل المجالات.

 

ونفت ما روج له مؤخرا بخصوص طباعة أوراق نقدية، مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسى لصرف الأجور لا أساس له من الصحة.

 

 


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تونس

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الدولة التونسية

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