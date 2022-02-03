ندوة تعريفية بالقانون 152 لتوفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بعقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز والمزايا وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة طما، بحضور حازم أبو الخير رئيس المركز، ومحمد عاطف الزيات ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات بطما.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أن ندوة اليوم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ؛ لمساعدة أصحاب المشروعات الغير مرخصة على توفيق أوضاعهم، وتوضيح كيفية الاستفادة من مميزات قانون 152 لتنمية المشروعات، وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج من تسهيلات لتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات على مستوى القرى والمدن من خلال القانون.



ندوة تعريفية بقانون تنمية المشروعات بطما