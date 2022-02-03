اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 04:00 م
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ندوة تعريفية بالقانون 152 لتوفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة فى سوهاج

الخميس، 03 فبراير 2022 03:29 م
ندوة تعريفية بالقانون 152 لتوفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة فى سوهاج الندوة
سوهاج محمود مقبول

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بعقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز والمزايا وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة طما، بحضور حازم أبو الخير رئيس المركز، ومحمد عاطف الزيات ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات بطما.

 

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أن ندوة اليوم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ؛ لمساعدة أصحاب المشروعات الغير مرخصة على توفيق أوضاعهم، وتوضيح كيفية الاستفادة من مميزات قانون 152 لتنمية المشروعات، وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج من تسهيلات لتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات على مستوى القرى والمدن من خلال القانون.

 

ندوة تعريفية بقانون تنمية المشروعات بطما (2)
ندوة تعريفية بقانون تنمية المشروعات بطما
 
ندوة تعريفية بقانون تنمية المشروعات بطما (4)
ندوة تعريفية بقانون تنمية المشروعات بطما 

مدينة طما

المشروعات الغير مرخصة

قانون 152 لتنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات

سوهاج

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