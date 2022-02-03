مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على مخيم للنازحين شمال شرق الكونغو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذى شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مودياً بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.
وتُعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على مخيم للنازحين شمال شرق الكونغوالخميس، 03 فبراير 2022 02:25 م
وزارة الخارجية -أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذى شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مودياً بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ارتفاع ضحايا هجوم على مركز للنازحين شرق الكونغو الديمقراطية لـ 60 شخصاالأربعاء، 02 فبراير 2022 04:06 م
40 قتيلا على الأقل فى هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطيةالأربعاء، 02 فبراير 2022 12:21 م
مقتل 26 عسكريًا فى هجوم بجمهورية الكونغو الديمقراطيةالخميس، 27 يناير 2022 06:02 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة