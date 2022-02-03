اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على مخيم للنازحين شمال شرق الكونغو

الخميس، 03 فبراير 2022 02:25 م
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على مخيم للنازحين شمال شرق الكونغو وزارة الخارجية -أرشيفية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذى شهده مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مودياً بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم العديد من الأطفال.

وتُعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في مواجهة العنف بكافة أشكاله وصوره.


مصر

وزارة الخارجية

الكونغو

الكونغو الديمقراطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة