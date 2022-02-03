اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 12:23 م
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مصرع ربة منزل صدمها القطار فى بنى سويف

الخميس، 03 فبراير 2022 12:16 م
مصرع ربة منزل صدمها القطار فى بنى سويف سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقيت ربة منزل مصرعه، صباح اليوم الخميس، صدمها قطار عند مزلقان قرية الميمون بنطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الاسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة ربة منزل، صدمها قطار عند مزلقان قرية الميمون بنطاق مركز الواسطى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي "س ر.ي.ع" 46 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.


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