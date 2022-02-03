محافظ جنوب سيناء يفتتح فصولا ذكية بوادى مندر بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 3 فصول ذكية بمدرسة وادى مندر بشرم الشيخ للمرحلة الإعدادية بغرض تعليم الفتيات بالوديان ومنع تسربهن من التعليم.

وأوضح فودة أن التعليم في الوادي كان يقتصر علي الصف السادس الابتدائي ثم يلتحق الطلبة الذكور فقط بالتعليم الإعدادي بالمدينة دون الفتيات طبقا للعادات والتقاليد البدوية ونتيجة للعمل الدؤوب بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفني تم منح المحافظة 7 فصول ذكية للوديان.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستجابتها السريعة واعتبار المحافظة أولوية في تسليم تلك الفصول.

وقدم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، شرحاً موجزاً عن الفصول موضحاً أن تلك الفصول تتميز بأنها تصميم هندسي تعليمي صديق للبيئة، يعتمد على الوسائط التكنولوجية المتعددة مثل شاشات تفاعلية لدعم وإثراء عملية التعليم والتعلم، والتي تساعد كلاً من المعلم والطالب على تقديم وعرض المناهج بطريقة ديناميكية بدلاً من الطريقة التقليدية التي يغلب عليها السكون والتلقين، وكذلك يتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى العلمي والمصادر والمواد التعليمية في الوقت والمكان الذي يحدده بطريقة ميسرة.

وقدم عقل الشكر لمحافظة جنوب سيناء لدعم العملية التعليمية بالمحافظة حرصه علي تكريم الأوائل من الطلبة والطالبات ومديري المدارس والإدارات التعليمية والمدرسين المتميزين.

وقام المحافظ بتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقباله محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وحنان إسماعيل مدير ادارة شرم الشيخ التعليمية، والمهندس حمودة نعمان مدير عام مديرية الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندسة دعاء حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الأبنية التعليمية، والعميد نادر علام ونائب رئيس مدينة شرم.















































