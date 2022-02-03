اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 04:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث "الوزراء": الحكومة تسعى لإيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم

الخميس، 03 فبراير 2022 09:00 م
متحدث "الوزراء": الحكومة تسعى لإيجاد حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم السفير نادر سعد
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة المصرية تسعى منذ توليها مقاليد الأمور لحل العديد من المشكلات القديمة وتقديم حلولاً جذرية، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أنها مشكلة ملحة، والحكومة قررت التصدي لتلك المشكلة، وسيتم إجراء مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على مشروع قانون.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "هذا القانون بعد أن يتم الاتفاق عليه سيتم طرحه من أجل الحوار المجتمعي، والموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا على الحل، والحكومة لديها إرادة قوية لحل تلك المشكلة المزمنة".

 

وتابع: "هناك مشروع قانون جاهز، وسيتم طرحه بصفة استرشادية على اللجنة التي تم تشكيلها، وهناك مشروعات قوانين أخرى سواء من مجلس النواب الحالي أو السابق، وهناك غزارة في مشروعات القوانين، ورئيس الوزراء شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية آمنة لإعطاء فرصة جيدة للمستأجرين في القانون القديم".

 


مجلس الوزراء

الايجار القديم

قانون الايجار القديم

نادر سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء: تدريب 71 ألف موظف من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن

الخميس، 03 فبراير 2022 05:36 م

مجلس الوزراء اللبنانى يعتمد سعر منصة صيرفة لاحتساب الدولار الجمركى

الخميس، 03 فبراير 2022 04:22 م

مجلس الوزراء:تعديل أسعار تحليل pcr لـ 650 جنيها للمصريين و750 للأجانب.. إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.. مدبولى: انضمام مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان" شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب بصلابة الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:00 م

مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة