اليوم السابع
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لو عندك شكوى.. 7 طرق لتوصيل شكوتك بالجيزة

الخميس، 03 فبراير 2022 10:10 م
لو عندك شكوى.. 7 طرق لتوصيل شكوتك بالجيزة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل محافظة الجيزة شكاوى المواطنين على عدة أرقام وخطوط ساخنة وهى " 35855722  و 35863004 و35869193 و35869371 " وكذلك الخط الساخن 114 ، وخدمة الواتساب علي أرقام  " 01152860444 - و 01016050453 " .
 
وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتماما غير مسبوق بالاستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.
 
وأشار راشد إلى تلقي المحافظة خلال العام الماضي حوالي 27 الف بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.
 
 

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