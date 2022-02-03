صور.. إخماد حريق بشدادت واجهة عقار علي شارع فيصل دون اصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، بمساعدة الاهالي من السيطرة على حريق شدادت خشبية لعقار فى منطقة المطبعة بشارع فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بواجه عقار فى منطقة المطبعة بشارع فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة علي النيران بمساعدة اهالي المنطقة ، وتمت عملية الإخماد دون وقوع ثمة اصابات.