رفع 853 حالة إشغال و125 مضبوطات متنوعة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الأجهزة المعنية بمختلف المدن والمراكز بأسوان جهودها في الفترة الصباحية والمسائية لاستكمال منظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة وإزالة التعديات والإشغالات، ورفع التراكمات والمخلفات وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة في هذا الشأن.

واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملاتها المبكرة بمختلف الشوارع والميادين لرفع الإشغالات حيث أسفرت جهودها عن رفع 853 حالة إشغال و125 مضبوطات متنوعة بالسوق السياحى وشوارع شرق البندر والمطار وكسر الحجر وخلف بنزينة المحطة وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء غرب وجنوب وشرطة المرافق مدعمين بالعاملين والفنيين والمعدات لرفع كافة الإشغالات وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية.

وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برفع تراكمات للمبانى بواقع 120 طن قامت إحدى السيارات بإلقاؤها ليلاً بالمدخل الجنوبى للمدينة، وتم التعامل الفوري معها باستخدام سيارات الوحدة المحلية والمحاجر لنقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لذلك.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برفع المخلفات والتراكمات والأتربة بالشارع الرئيسى للمدينة والشوارع الداخلية، مع رش المياه، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمنطقة السوق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.