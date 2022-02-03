اليوم السابع
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رئيس الوزراء اللبنانى: ماضون فى تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى رغم العراقيل

الخميس، 03 فبراير 2022 10:30 م
رئيس الوزراء اللبنانى: ماضون فى تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى رغم العراقيل نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن اللبنانيين ماضون ومصممون على تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى رغم كل العراقيل والصعوبات.

 

وعبر ميقاتى - خلال لقائه اليوم الخميس وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول جالاجر - عن فخره بالمحبة التى يكنها ويعبر عنها قداسة البابا فرنسيس تجاه جميع اللبنانيين، ومشاركته لهم فى الآمهم ومعاناتهم التى طالت معظم نواحى حياتهم.

 

وثمن رئيس الوزراء اللبنانى دعوة الفاتيكان لأن يبقى لبنان مشروع سلام ووطنا للتسامح والتعددية حيث تلتقى كل الطوائف والاديان، معربا عن أمله فى أن يكون اللبنانيون قد استمعوا واستخلصوا العبر من رسالة قداسة البابا التى نقلها وزير الخارجية لهم.

 

من جانبه، أكد جالاجر أنه أتى الى لبنان برسالة قداسة البابا فرنسيس، وهى رسالة أمل بوطن يعنى له الكثير، موضحا أن زيارته للبنان لتقوية اللبنانيين ومشددا على أن قرار نهوض لبنان هو قرار لبنانى بحت يجب أن تتضافر الجهود بشأنه، مشيرا إلى أن التغيير آت الى لبنان وستقف الفاتيكان دائما الى جانب لبنان.

 


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