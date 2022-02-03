اليوم السابع
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رئيس الوزراء الإيطالى: نسير باتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد

الخميس، 03 فبراير 2022 02:54 م
رئيس الوزراء الإيطالى: نسير باتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد ماريو دراجى
فاطمة شوقى

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجى عن الحكومة بصدد وضع إجراءات "تسير في اتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد"، لدى افتتاحه مجلس الوزراء لفحص تدابير التعامل مع وباء كوفيد-19

وأشار دراجى إلى أنه "فى الأسابيع القليلة المقبلة سنواصل السير على طريق إعادة الفتح، بناءً على الأدلة العلمية ومتتبعين للمنحنى الوبائي، بالإعلان عن جدول زمني لتجاوز القيود السارية".

ووصف دراجى البيانات المتعلقة بالتطعيمات بـ"المشجعة للغاية"، وقال: "نريد إيطاليا أكثر فتحا خاصة بالنسبة لأبنائنا".

ومن المزمع أن تعلن الحكومة في وقت لاحق الإجراءات الجديدة  بعد مصادقة مجلس الوزراء، وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام تمديد إلزامية ارتداء الكمامات بالاماكن المفتوحة وإغلاق المراقص لمدة 10 أيام  أخرى.

 

  

 


ايطاليا

رئيس الوزراء الايطالى

قيود كورونا

اجراءات

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