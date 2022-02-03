ختامه مسك.. طلاب إعدادية القاهرة والجيزة: أسئلة الدراسات والعلوم سهلة

كتب محمود طه حسين

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتى القاهرة والجيزة، من امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب فى القاهرة امتحان العلوم، حيث أكدت الطلاب وأولياء أمورهم سهولة الامتحان، موضحين أن الأسئلة بسيطة وإجاباتها واضحة كما أن صياغة الأسئلة لا يوجد فيه أى لبث أو ألغاز، كما أشاد طلاب الإعدادية بالجيزة، بسهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مؤكدين أن الأسئلة من المنهج وبسيطة ومناسبة لوقت الإجابة.



وطالب أولياء الأمور من مقدرى الدرجات بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح خاصة أن هناك بعض أسئلة الامتحانات منذ انطلاق الاختبارات 29 يناير الماضى جاءت صعبة ولم تراعى مستوى الطلاب، كما طالبوا بضرورة تطبيق معايير الدقة والكفاءة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.



ونجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، وشهدت فترة انعقاد الاختبارات منذ 15 يناير الماضى حتى 3 فبراير الجارى تطبيق القواعد الصحية والإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

