اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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جورجيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 فبراير 2022 02:29 م
جورجيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اختبارات كورونا ـ صورة أرشيفية
تبليسى (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية فى جورجيا اليوم الخميس، تسجيل 23 ألفا و664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وقالت وزارة الصحة -بحسب موقع "إنتربرس نيوز" الجورجي- إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونًا و250 ألفًا و108 إصابات فيما بلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و102 حالة وفاة بعد تسجيل 42 حالة جديدة.
 
وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و38 ألفا و391 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد بعد تعافي 8326 حالة أمس، بحسب الوزارة الجورجية.

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