تنفيذ قافلتين بمركزى إدكو وبدر فى البحيرة تحت شعار "الخِلفة مسئولية"

البحيرة - ناصر جودة

نظمت الوحدات المحلية لمركزى إدكو وبدر بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، قافلتين سكانيتين شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية"، أحدهما بقرية العشوش التابعة للوحدة المحلية لقرية ديبونو بإدكو وبمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:



الصحة: تنظيم الأسرة (21 سونار - 20 كشفا - 6 لولب - 8 حبوب - 27 أشعة - 3 متابعة حمل)، وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وحصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا .



الطب البيطرى: علاج عدد 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش عدد 30 رأس أبقار و60 رأس جاموس و10 دواب وأغنام عدد 300 ضد الطفيليات الخارجية، كما تم عمل ندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتأمين على الثروة الحيوانية .



الأوقاف: تم عمل ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة فى الإسلام والزواج المبكر .



الكهرباء: صيانة عدد 34 كشاف بالقرية.



التموين: توزيع 150 أسطوانة بوتاجاز بسعر المستودع



النظافة: رفع 8 أطنان مخلفات من القرية .



محو الأمية: استكتاب 15 من أبناء القرية.



مياه الشرب: أخذ عينات من مياه الشرب للتحليل .



من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى ببدر تم خلالها تقديم الخدمات التالية:



الصحة: الكشف على (23 باطنة - 150 أطفال - 25 نساء) تطعيم 21 مواطنا بلقاح كورونا جرعة أولى و 38 جرعة ثانية.



وجرت مشاركة نادى المرأة بالإدارة الصحية بعرض معروضات السيدات المنتجة للحرف اليدوية المختلفة وعقد ندوة عن تنظيم الأسرة فى الإسلام.



التموين: توزيع 310 أسطوانات غاز بسعر المصنع



الطب البيطري: رش 200 من الأغنام و50 من الأبقار وتم عمل ندوة عن مرض البروسيلا.



التضامن الاجتماعي: الرد على استفسارات المواطنين فيما يخص تكافل وكرامة.



قطاع الثقافة: عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال ورسومات.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.