بنى سويف تستقبل ثانى فوج من السياح الألمان خلال رحلتهم إلى أسوان

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بنى سويف الباخرة السياحية رويال فيجن القادمة من القاهرة وفى اتجاهها إلى محافظة أسوان وعلى متنها 28 سائحاً ألمانياً، وكان فى استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحى مسئول الرحلات بالإدارة السياحة.



أعدت الإدارة العامة للسياحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بنادى الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش، وحضور حفل فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الألمانية للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، أضافت رانيا عزت مدير السياحة، أن أعضاء الفوج السياحى الألمانى عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة فى بنى سويف، معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببنى سويف فى رحلتهم إلى أسوان عبر النيل.



وكانت محافظة بنى سويف استقلبت الأربعاء قبل الماضى الباخرة السياحية كراون فيجن، وعلى متنها 55 سائحاً ألمانياً فى رحلة نيلية من القاهرة إلى أسوان، أثناء مرورها بمحافظة بنى سويف، وتم إعداد برنامج سياحى للفوج تضمن فقرات غنائية وترفيهية.