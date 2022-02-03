المستشار الألمانى يزور موسكو منتصف الشهر الجارى لبحث الأزمة الأوكرانية

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أعلنت الحكومه الألمانية، اليوم الخميس، أن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيتوجه إلى موسكو يوم الثلاثاء الموافق في 15 فبراير الجارى لبحث الأزمة الأوكرانية.

وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد صرح أمس الأربعاء لقناه "زد دى إف الألمانية، بأنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة الأوكرانية، حيث ينتقد الغرب قرار موسكو بحشد قوات على حدود البلاد مع أوكرانيا.

وأكد شولتس أن مباحثاته مع الرئيس الروسى في موسكو ستتركز على القضايا الضرورية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتنسيق السياسات بشأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسى".

جدير بالذكر أن المستشار الألمانى سوف يزور أيضا كييف قبيل توجهه لموسكو بيوم واحد كما سيزور الولايات المتحده السابع من الشهر الجاري.