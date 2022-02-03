المتهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة: "للتعاطى مش للبيع"

كتب عبد الله محمود

أدلى راكب متهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من عقار "الترامادول" ومخدر الحشيش عبر مطار القاهرة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه عقب إلقاء القبض عليه.

وأكد المتهم أنه قام بإحضار المواد المخدرة من الخارج إدخالها إلى داخل البلاد بقصد التعاطى وليس الاتجار بها، موضحا أنه كان ينوى هو ومجموعة من أصدقائه القيام برحلة سياحية بمناسبة مجيئه إلى مصر، وتعاطى تلك المواد المخدرة خلال الرحلة.

وكانت النيابة امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

البداية كانت بتمكن سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب قادم من مدينة ميلانو الإيطالية وبحوزته شرائط ترامادول وقطعتي حشيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.