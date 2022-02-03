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الصحة العالمية: إصابات أوميكرون تتزايد بشكل كبير واللقاح يقلل مضاعفات كورونا

الخميس، 03 فبراير 2022 09:00 م
الصحة العالمية: إصابات أوميكرون تتزايد بشكل كبير واللقاح يقلل مضاعفات كورونا كورونا -أوميكرون
ماجد تمراز

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قال الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في تزايد مستمر وكبير يومياً، مقارنة بالمتحورات الأخرى التى ظهرت فى بداية جائحة كورونا، ولكنه أقل حدة منهم، مشيراً إلى أنه بمتابعة ذلك المتحور، ربما يضع ضغطاً كبيراً على الأنظمة الصحية فى العالم، لذلك لابد من الاهتمام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "من الصعب التوقع بالمستقبل فيما يتعلق بمتحور أوميكرون، ولكنه مستمر في الانتشار والتوغل، ولهذا السبب فإننا بحاجة أن نكون في حركة دائما ومستمرين في منع التجمعات والحفاظ على التهوية الجيدة وارتداء الكمامات، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

 

وتابع: "اللقاح الذي نحصل عليه اليوم هو الأهم، وهو الذي يمنع تفاقم الأعداد في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات، والبعض يقول إنه حصل على اللقاح ولكنه أصيب بكورونا، ولكن هناك فارق كبير، الإصابة في تلك الحالة تمنع تدهور الحالة أو اللجوء للمستشفى أو الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا".


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