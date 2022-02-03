الشرقية تشتعل بتشجيع المنتخب.. الدعاء والأعلام فى كل مكان.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من نادى الشرقية الرياضى، حيث تواجد الجماهير الشرقاوي لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام الفريق الكاميرونى.

وتوقع خالد القماش، أحد الجماهير، أن تفوز مصر بالمباراة لتصعد إلى الدور النهائي، لأن فريق به محمد صلاح لن يكتب له إلا الفوز بأمر الله، مضيفا أن الفريق المصرى قادر بكل لاعبيه أن يقتنص الفوز.

وقال سمير مكاوى، من الجماهير، إن الفريق المصرى سيجد صعوبة بالغة فى المباراة لكنه سيفوز بها بإذن الله، متوقعا أن الفريق المصرى يفوز بهدفين مقابل هدف واحد للفريق الكاميروني.

أما الدكتور وجدى العوادلى، فيؤكد أن الدعاء سيعزز الفوز للمنتخب المصرى وأن الفراعنة قادرون على تحدى الصعاب واقتناص الفوز من الكاميرون.