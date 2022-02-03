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الرئيس يهنئ المنتخب بالصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على صنع المستحيل

الخميس، 03 فبراير 2022 11:55 م
الرئيس يهنئ المنتخب بالصعود لنهائى أفريقيا: المصرى قادر على صنع المستحيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطنى لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

 
وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين".
 
أضاف الرئيس: "لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

 

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السيسى

الرئيس السيسى

منتخب مصر

أمم أفريقيا

مصر والسنغال

مصر والكاميرون

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