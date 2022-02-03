التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحليات حول الخطة الاستراتيجية للسكان

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم الأسبوع المقبل دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع الزيادة السكانية بمركز التنمية المحلية بسقارة، تركز على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع يستفيد من هذه الدورة 27 متدرباً بجميع المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية لمشروع "الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ورفع وبناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحـافظات وحرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تعمل على خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات، حتى أدنى مستوى محلي قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية المحافظين عن متابعة الموقف السكاني بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأشار شعراوي، إلى إن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان، لافتا إلى أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجاري إستكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء الكوادر .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التركيز والاهتمام في وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية.

وفي نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية أخرى عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، فيما تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثاني للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منهما 92 متدرباً .

ومن ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بإنتهاء دورتين تدريبتيين هما تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة ، واللغة الإنجليزية والتي استمرت لمدة اسبوعين واستفاد من هذه الدورات 52 متدرباً من جميع المحافظات.