التشيك: إقرار قانون يسمح للمدارس باتخاذ قرارات مكافحة تفشى "كورونا"

براغ /أ ش أ/

أقر البرلمان فى التشيك، اليوم الخميس، قانونا يمنح مديرى المدارس سلطة اتخاذ قرارات لمكافحة تفشى فيروس "كورونا"، وذلك فيما يتعلق بتطبيق التعليم الإلكترونى أو إغلاق المدارس.

وذكر راديو "براغ الدولي"- فى نشرته الإنجليزية- أن القانون يسمح لمديرى المدارس بتطبيق التعليم الإلكترونى حال غياب الكثير من المدرسين بسبب الإصابة بفيروس "كورونا"، كما يتيح لهم اتخاذ قرار إغلاق المدارس لمدة عشرة أيام فقط خلال السنة.

وصرح وزير التعليم بيتر جازديك- الذى تقدم بمشروع القانون- بأن القانون يهدف إلى منع عمليات الإغلاق الواسعة للمدارس بسبب الوباء، ولا زال القانون بانتظار توقيع رئيس البلاد ميلوش زيمان.