اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 08:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى: القبض على إرهابى جنوب الموصل

الخميس، 03 فبراير 2022 07:59 ص
الإعلام الأمنى العراقى: القبض على إرهابى جنوب الموصل عناصر من الجيش العراقى
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إلقاء القبض على إرهابي قرب سيطرة العقرب جنوبي الموصل.

وذكرت الخلية فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بشعبة استخبارات الفرقة 16 لواء المشاة 75 من إلقاء القبض على احد الارهابيين، قرب سيطرة العقرب وهو من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب".

وأضافت، أنه "تم تسليمه أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

 


الإعلام الأمنى العراقى

العراق

أخبار العراق

القبض على إرهابى

الموصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة