الإعلام الأمنى العراقى: القبض على إرهابى جنوب الموصل

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إلقاء القبض على إرهابي قرب سيطرة العقرب جنوبي الموصل.

وذكرت الخلية فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بشعبة استخبارات الفرقة 16 لواء المشاة 75 من إلقاء القبض على احد الارهابيين، قرب سيطرة العقرب وهو من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب".

وأضافت، أنه "تم تسليمه أصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".