الأمانة العامة لدور الإفتاء بالعالم تصدر عددا خاصا من "جسور" حول قضايا الأقليات المسلمة

كتب لؤى على

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا خاصًا جديدًا من مجلتها الشهرية "جسور"، حول فقه الأقلّيات، وبيان التحديات المختلفة التي تواجهها في عالمنا المعاصر، وكيف أثّرت تلك الظروف والملابسات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأقليات المسلمة.

كما يتناول العدد الجديد من "جسور" مسائل وإشكاليات الأقليات المسلمة في الغرب من كافة الجوانب ومن زوايا مختلفة، ويعرض لموضوعات وتقارير حول مستجدات واقع الأقليات المسلمة وإشكالية تغير الفتوى؛ حيث يدعم العدد 34 من "جسور" أواصر الأخوة والتعاون والعيش المشترك والاندماج الإيجابي الفعال للمسلمين في المجتمعات الغربية وغير المسلمة.

ويضم العدد جولة إخبارية هامة في باب "عالم الإفتاء"، كما تطالعون في باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا جديدًا تحت عنوان "صناعة الحلال بين الرؤية الشرعية وتحديات الواقع .. قراءة في قضية الذبح الحلال ودور مؤسسات الفتوى في إقرارها".

أما في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا حول "أهمية التأصيل لفتاوى الأقليات المسلمة والحلول الشرعية لنوازل العصر"، حيث يناقش كيف يكون للكثرة والأقلية تأثير كبير في مجتمعاتها؟ بحيث يجعلنا نعتبر ونراعي حال كل منهما عند النظر إلى فقهها وتنزيل الأحكام الشرعية على كلّ منهما.

وفي سياق ذي شأن يتناول باب " فتوى أسهمت في حل مشكلة "موضوعًا بعنوان: "أكل اللحوم في الدول غير الإسلامية"، ويقدم إجابات شافية للمسلمين حول هذه المسألة، ولماذا أباح الله لعباده السعي في الأرض والتنقل بين خيراتها، وسماحة الإسلام في إباحة التعامل مع غير المسلمين، والحث على مبادلة المنافع بين الناس عمومًا بالبر والقسط.

كما يعرض العدد أيضًا في باب مراجع إفتائية كتاب "صناعة الفتوى وفقه الأقليات" للعلامة عبد الله بن بية، حيث يستعرض فيه مجموعة مهمة من أبرز الأحكام الشرعية الخاصة بمسائل الأقليات المسلمة.

وإثراءً لموضوعات العدد تطالعون في باب منبر المفتين مقالًا مهمًا بعنوان "خطوات تأسيسية لفقه الأقليات الإسلامية"، للدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، والذي يتناول فيه تزايد الاهتمام بدراسة أحوال المسلمين الموجودين في بلاد غير المسلمين ومشكلاتهم ومسائلهم خاصة مع نشوء جيل جديد أصبح لهم حقوق المواطنة كأقرانهم ممن لا ينتمون لدينهم، وجاليات ومراكز تجمعهم وتعبِّر عنهم، وأصبحت لهم كلمة في صنع القرار.

كما يطرح باب الاستشراف الإفتائي مسألة جديدة حول استخدام الأعضاء والمواد الخنزيرية في الأغراض الطبية والعلاجية" خاصة في دول الغرب وغيرها.

فيما يتناول القسم الإنجليزي من العدد جولة في أخبار الإفتاء باللغة الإنجليزية، وموضوعًا بعنوان The fine line between integration and dissolving in non-Muslim countries?.

، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا آخر بالإنجليزية بعنوان: Muslims Living in non-Muslim Lands: Identifying the Fiqh of Minorities.