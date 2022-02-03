إصابة 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بمركز سمالوط بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم السيارة رقم 7248 ن ل ق نصف نقل مع سيارة آخري رقم 2568 ج ب ي نقل بمقطورة رقم 934 ن ف د على طريق محور أمام قرية منقطين بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بإصابة ربة منزل إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز سمالوط، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابة إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.