اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائهم

الخميس، 03 فبراير 2022 12:10 م
أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما 3 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائهم حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، سبق اتهامهم بعدد من القضايا، مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم سلاح أبيض، ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومبالغ مالية.

جرى تشكيل حملة أمنية واستصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت الحملة من ضبط "أ ج ا"، 35 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات وسلاح"، و"أ أ أ"، 25 سنة، مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام حبس "تبديد"، مقيمان دائرة مركز كفر شكر، وبحوزتهما 3 كيلو من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة، وسلاح أبيض "كاتر".

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

البانجو

كفر شكر

مكافحة المخدرات بالقليوبية

سلاح ابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم بالإعدام فى قضية قتل

الخميس، 03 فبراير 2022 12:00 م

تناولا مادة سامة.. أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز مصرع شقيقين ببنها

الأحد، 30 يناير 2022 11:11 م

أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما ضلت الطريق بشبرا الخيمة

الإثنين، 03 يناير 2022 12:25 م

أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء تاجر خردة بشبرا الخيمة: جاره وراء الواقعة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:10 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة