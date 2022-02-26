اليوم السابع
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وزيرة الهجرة توجه المصريين بأوكرانيا فى مناطق الشرق والجنوب بالتزام أماكنهم

السبت، 26 فبراير 2022 09:10 ص
وزيرة الهجرة توجه المصريين بأوكرانيا فى مناطق الشرق والجنوب بالتزام أماكنهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.
 
من جانبها، شددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على عدم الانسياق خلف الأخبار  غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.
 
كما وجهت وزيرة الهجرة المصريين بأوكرانيا بالتزام الأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب والتي تشهد اشتباكات، وتابعت أنه على المصريين القادرين على المغادرة في اتجاه دول رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية في كييف أولا، وكذلك التواصل بشكل فوري مع سفارة مصر في الدولتين، حتى يتم مخاطبة السلطات المعنية في هناك.
 
وحول استفسار عدد من الطلبة عن موقفهم الدراسي، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على سلامة المصريين في المقام الأول في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتلقى كافة الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكتروني: egyptiansabroad.ms@gmail.com egyptiansabroad@emigration.gov.eg، ونقل موقفهم بشكل تفصيلي لوزارة التعليم العالي المصرية، لبحث الموقف واتخاذ ما ترتئيه من إجراءات حيال ذلك.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ويتم حصر كافة احتياجات الجالية المصرية في مختلف المدن بشكل مستمر، ورفع كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمصريين في أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية.  
 
وقدمت الوزيرة الشكر إلى "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في أوكرانيا، على جهدهم المبذول خلال الأيام الماضية، وتواصلهم بشكل دائم مع مختلف المصريين هناك، وتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين هناك، موجهة بمواصلة التواصل والتحرك لتلبية احتياجات عدد من الطلبة.
 

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