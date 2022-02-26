اليوم السابع
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7 مارس المقبل..

ثروتنا النباتية غذاء وكساء.. ملتقى قومى البحوث لبحث تقنيات الصناعات الغذائية

السبت، 26 فبراير 2022 07:00 ص
ثروتنا النباتية غذاء وكساء.. ملتقى قومى البحوث لبحث تقنيات الصناعات الغذائية وزارة البيئه -
كتب ــ محمد صبحى

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أعلن المركز القومى للبحوث عن تنظيم معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ومعهد بحوث تكنولوجيا النسيج، تنظيم ملتقى علمى تحت عنوان التقنيات والتطبيقات الحديثة المستخلصات النباتية فى الصناعات الغذائية والوسطية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث .
 
 
ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الإثنين 7 مارس .
 
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور خلال جلساته، ومنها غذاؤنا وكساؤنا من أرضنا لدعم الأمن القومى، وأن التصنيع القائم على النباتات كاتجاه علمى جديد بالإضافة إلى مناقشة المستخلصات النباتية كمواد حافظة طبيعية .
 
كما يتطرق المؤتمر إلى دور هيئة سلامة الغذاء فى قطاع المستخلصات النباتية الغذائية ودور المعامل المركزية لوزارة الصحة فى جودة وسلامة المستخلصات النباتية والزيوت العطرية .
 
 
 

التعليم العالى

البحث العلمى

القومى للبحوث

هيئة سلامة الغذاء

المستخلصات النباتية

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