اليوم السابع
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السعودية تزيح الصين من صدارة الدول المصدرة لمصر نوفمبر الماضى.. إنفوجراف

السبت، 26 فبراير 2022 12:00 ص
السعودية تزيح الصين من صدارة الدول المصدرة لمصر نوفمبر الماضى.. إنفوجراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب ــ مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من أكبر 5 أسواق استوردت منها مصر فى شهر نوفمبر الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الأسواق الخمس نحو 2 مليار و597 مليون دولار، مقابل 2 مليار و181 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت 415 مليونا و601 ألف دولار.

 

انفوجراف
انفوجراف يوضح التوزيع النسبي لواردات اكبر 5 دول

 

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المصدرة لمصر فى هذا الشهر لأول مرة متفوقة على الصين، حيث بلغت قيمة واردات مصر من المملكة نحو 862 مليونا و785 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، بينما كانت 328 مليونا و845 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 533 مليونا و940 ألف دولار.

 

وسجلت الواردات المصرية من الصين المركز الثانى بنحو 582 مليون و965 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 954 مليونا و131 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 371 مليونا و166 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 557 مليونا و215 ألف دولار، مقابل 343 مليونا و73 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 214 مليونا و142 ألف دولار.

 

وبلغت الواردات المصرية من تركيا نحو 363 مليونا و392 ألف دولار، مقابل 251 مليونا و274 ألف دولار، بزيادة بلغت 112 مليونا و118 ألف دولار، وأخيرا الواردات المصرية من روسيا وتراجعت لتسجل 230 مليونا و779 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 304 ملايين و212 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 73 مليونا و433 ألف دولار.


واردات مصر

المملكة العربية السعودية

الصين

جهاز الاحصاء

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