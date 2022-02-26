التعليم تتيح للمعلمين المرشحين للترقى تسجيل بياناتهم إلكترونيا

كتب ـ محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذى يبلغ عددهم أكثر من 70000 سبعون ألف معلم، بداية من اليوم السبت، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform



وحددت الوزارة مواعيد التسجيل والتدريب خلال الفترة من 26 فبراير الجارى حتى 27 مارس المقبل.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، نجحت فى الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقى للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذى يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقى عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).



وأضاف إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقى 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التى تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التى تم الاستعانة بهم.



وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين،أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز فى المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفنى لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته فى حال واجهتهم أى صعوبات.

