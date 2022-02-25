اليوم السابع
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هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن"

الجمعة، 25 فبراير 2022 05:22 م
هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 14.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 9.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9%، وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، بنسبة 8.7%، 8.6%، 8.3%، على التوالي، وانخفض قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات التعليمية بنسبة 6.5%، 6%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعي مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.8%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.
 
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437 مليار جنيه إلى 414.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.2 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561.3 مليار جنيه إلى 530.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8%.
 

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