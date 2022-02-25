موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 25-2-2022.. 8 جنيهات تراجعًا فى سعر جرام الذهب

كتب ـ هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 25-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب فى السوق المصرى بحوالى 8 جنيهات، وذلك عقب هبوط السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1889 دولارا للأونصة، ونزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 835 إلى 827 جنيها للجرام، وسجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 101.40 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر أبريل 94.66 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام هبطت أسعار الذهب قبل قليل فى السوق المصرى بحوالى 8 جنيهات، وذلك عقب هبوط السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1889 دولارا للأونصة، ونزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 835 إلى 827 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور. هبطت أسعار الذهب قبل قليل فى السوق المصرى بحوالى 8 جنيهات، وذلك عقب هبوط السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1889 دولارا للأونصة، ونزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 835 إلى 827 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها

ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من تعطل الإمدادات.. وبرنت يسجل 101.40 دولار سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 101.40 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر أبريل 94.66 دولار للبرميل. سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 101.40 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر أبريل 94.66 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، اليوم الجمعة، شهدت ارتفاعًا بنحو 2%، وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية العالمية، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تجاوزت أسعار النفط في وقت مبكر أمس الخميس سعر خام القياس العالمى برنت حاجز 105 دولارات للبرميل مع بدء الغزو الروسى لأوكرانيا.



الأسواق الإماراتية تعاود الصعود بجلسة الجمعة.. وبورصة دبى ترتفع بنسبة 1.15% ارتفعت الأسواق الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجع حاد شهدته أمس متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية. ارتفعت الأسواق الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجع حاد شهدته أمس متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.15% رابحًا 37.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3312.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 268.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3907 صفقات لعدد 27 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.25%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.13%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%.

مصر صدرت لروسيا بـ449 مليون دولار فى 11 شهرًا.. واستوردت بـ2.9 مليار دولار كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 449,5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 382,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2,9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 449,5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 382,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2,9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%.

وأشار جهاز الإحصاء، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3%.

نائب وزير الإسكان يلتقى 10 شركات إنجليزية مهتمة بالاستثمار فى تحلية المياه عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، عددًا من الاجتماعات المنفردة مع مسئولى 10 شركات إنجليزية من كبرى الشركات المهتمة بالاستثمار فى قطاع المياه المحلاة والصرف الصحى فى مصر. عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، عددًا من الاجتماعات المنفردة مع مسئولى 10 شركات إنجليزية من كبرى الشركات المهتمة بالاستثمار فى قطاع المياه المحلاة والصرف الصحى فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية في القمة العالمية لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه الحادية عشرة "World Water-Tech Innovation Summit" تحت شعار "بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه " التى يتم عقدها بلندن، وألقى كلمة في حلقة نقاش بعنوان منتدى الاجهزة التنظيمية / انعكاسات السياسة على المشهد العالمي المتغير.