اليوم السابع
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فاروق الباز: والدى درس للشيخ متولى الشعراوى.. والصحراء المصرية متميزة

الجمعة، 25 فبراير 2022 09:22 م
فاروق الباز: والدى درس للشيخ متولى الشعراوى.. والصحراء المصرية متميزة فاروق الباز
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن والدته كانت أعز صديق وأحسن إنسان قابله فى حياته، مضيفا أن والده كان مهتما بجمع المعرفة والعلم بين أشقائه الصبيان ويقرأ عليهم الكتاب، ويقول لهم: "من يعلم شيئ عليه أن يعلم الناس من علمه". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة: "والدى هو من علم الشيخ محمد متولى الشعراوى، أرسلت لأكثر من 100 طلب لأكثر من مكان ولم يتم القبول، ولكن ذهبت إلى أمريكا بعد التخرج أرسلت جواب إلى وكالة ناسا كانوا طالبين جيولوجيين عن دراسة القمر وأرسلت وتم قبولى". 

 

وتابع: "لابد أننا نرفع من مستوى التعليم لمواكبة التطورات العالمية، مضيفا:" الفلاح فى الهند يتحدث مع القمر الصناعى لمعرفة التربة كيف تسير ولكن تأخرنا كثيرا وعلينا الإسراع لمواكبة التطور، ولابد من مساعدة بعضنا البعض لرفع من مستوانا لأن مستوانا أكثر بكثير مما يحدث فى العالم". 

 

وأوضح أن ناسا لها 5 مراكز رئيسية ورئيس الوكالة يمر عليهم جميعا وكان يحفز العاملين فى الوكالة على الإنتاج ويقدم لهم الدعم الكامل، وعند إنشاء تليسكوب تم تسميته باسم رئيس الوكالة لما قدمه من تضحيات بالوكالة، مضيفا أنه درس الصحراء المصرية وبها العديد المميزات، مؤكدا أننا لا نعلم بزيادة الغذاء بعيدا عن ضفتى النيل، منذ 7 آلاف سنة.


فاروق الباز

بالخط العريض

ايمان ابو طالب

الصحراء

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