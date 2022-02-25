رغم التقلبات الجوية انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة انتظام حركة الملاحة الجوية وإقلاع وهبوط الطائرات، ورغم سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غريزة على أنحاء متفرقة بالبلاد، دون التأثير على انتظام الحركة بالمطارات المصرية.

وبحسب مصادر بعمليات مطار القاهرة، فإن موجة الطقس غير المستقرة لم تؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وقالت المصادر، إن هناك غرفة عمليات ومركز يتابعان أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأكدت المصادر الملاحية، أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية، فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي تتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس الغير مستقر دون تعطل الحركة.