المهندس هانى ضاحى يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين بقاعة المؤتمرات

كتب محمد الأحمدى

أدلى المهندس هانى ضاحى المرشح لمنصب نقيب المهندسين بصوته فى الانتخابات التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وفتحت اللجان أبوابها لتسجيل أسماء الحضور من المهندسين والتصويت، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

وتتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، فكل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.