اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 فبراير 2022 07:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الخارجية: اختيار مصر لعضوية هيئة التفاوض على صك دولى فى إطار "الصحة العالمية"

الجمعة، 25 فبراير 2022 06:43 م
الخارجية: اختيار مصر لعضوية هيئة التفاوض على صك دولى فى إطار "الصحة العالمية" سامح شكرى وزير الخارجية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اختيار مصر لعضوية مكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولى جديد فى إطار منظمة الصحة العالمية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولى جديد فى إطار منظمة الصحة العالمية؛ لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والتى تم إنشاؤها بموجب القرار الصادر عن الجلسة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية، التى عُقدت نهاية نوفمبر 2021.

 

وذكرت الوزارة- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- أن اجتماع الهيئة، التى تضم 194 دولة عضو فى منظمة الصحة العالمية، شهد انتخاب أعضاء مكتب الهيئة، حيث تم اختيار نائب رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف المستشار أحمد سلامة سليمان، مُرشح دول منطقة شرق المتوسط نائب رئيس المكتب، والذى يشمل فى عضويته كل من هولندا وجنوب إفريقيا رئيسين مشتركين، ومصر واليابان والبرازيل وتايلاند نوابا للرئيس.

 

وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، بأن انتخاب نائب رئيس البعثة المصرية فى جنيف لتمثيل دول منطقة شرق المتوسط فى مكتب هيئة التفاوض الحكومية يعكس حجم الثقة التى توليها دول المنطقة لمصر لتولى هذه المهمة، وضمان تمثيل مصالحها خلال أعمال الهيئة ومكتبها.


الخارجية

مصر

أخبار مصر

هيئة التفاوض على صك دولى

الصحة العالمية

الخارجية المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سامح شكرى يوقع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي مع أمين مجلس التعاون الخليجى

الخميس، 24 فبراير 2022 01:22 م

مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ.. شكرى: نبذل كافة الجهود لدفع جهود العمل الدولى لمكافحة التغيرات المناخية.. جون كيرى: مصر لديها مستقبل فى الطاقة النظيفة.. ونثق فى قيادتها لـ"Cop27"

الإثنين، 21 فبراير 2022 12:00 م

شكرى: مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدنى فى مجال تغير المناخ

الإثنين، 21 فبراير 2022 09:19 ص

سامح شكرى وجون كيرى يطلقان مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية

الإثنين، 21 فبراير 2022 08:38 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة