الخارجية: اختيار مصر لعضوية هيئة التفاوض على صك دولى فى إطار "الصحة العالمية"

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اختيار مصر لعضوية مكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولى جديد فى إطار منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولى جديد فى إطار منظمة الصحة العالمية؛ لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والتى تم إنشاؤها بموجب القرار الصادر عن الجلسة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية، التى عُقدت نهاية نوفمبر 2021.

وذكرت الوزارة- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- أن اجتماع الهيئة، التى تضم 194 دولة عضو فى منظمة الصحة العالمية، شهد انتخاب أعضاء مكتب الهيئة، حيث تم اختيار نائب رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف المستشار أحمد سلامة سليمان، مُرشح دول منطقة شرق المتوسط نائب رئيس المكتب، والذى يشمل فى عضويته كل من هولندا وجنوب إفريقيا رئيسين مشتركين، ومصر واليابان والبرازيل وتايلاند نوابا للرئيس.

وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، بأن انتخاب نائب رئيس البعثة المصرية فى جنيف لتمثيل دول منطقة شرق المتوسط فى مكتب هيئة التفاوض الحكومية يعكس حجم الثقة التى توليها دول المنطقة لمصر لتولى هذه المهمة، وضمان تمثيل مصالحها خلال أعمال الهيئة ومكتبها.