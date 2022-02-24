وصايا المرور لمنع الحوادث بسبب هطول الأمطار .. تعرف عليها

شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا.
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا
3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق
كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية ، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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