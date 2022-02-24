نصائح لتقليل التعرض للجسيمات البلاستيكية فى الطعام .. استخدمى أوانى جيدة

كتبت إيناس البنا

من بين الكوارث المختلفة التي لحقت بالبيئة من قبل البشر، لا تزال المواد البلاستيكية الدقيقة هي الأكثر انتشارًا في كل مكان، من المياه في القطب الشمالي إلى المياه التي نشربها ، فتمكنت المواد البلاستيكية الدقيقة من العيش في كل جانب من جوانب حياتنا.

-قطع البلاستيك الدقيقة التعريف والمخاطر..



البلاستيك الدقيق عبارة عن قطع صغيرة من البلاستيك يقل حجمها عن خمسة سنتيمترات، وفقا لموقع " times news"، تشمل بعض المواد البلاستيكية الدقيقة الشائعة البولي إيثيلين والديوكسين والفثالات والبولي بروبيلين والبيفينول أ (BPA). يمكن لهذه الأجزاء الصغيرة من الشر أن تتسرب إلى الطعام الذي نأكله ، والماء الذي نشربه ، والملابس التي نرتديها ، وما إلى ذلك ، وتضر بالجسم. علاوة على ذلك ، فهي شديدة السمية للبيئة حيث يمكن أن تلحق الضرر بالحياة المائية والنباتات وما إلى ذلك. فيما يلي بعض المخاطر:

يمكن أن تسبب اضطرابًا في الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والأنسولين والتستوستيرون وتؤدي إلى اختلال توازنها .

يمكن أن تسبب ضعف الإدراك لدى الأطفال والبالغين .

يمكن أن تؤدي إلى خلل في الجهاز التناسلي وحتى العقم .

يمكن أن تعرض الأفراد لخطر الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وما إلى ذلك .

يمكن أن تؤدي إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء وإضعاف جهاز المناعة .

نصائح لتقليل التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة:

اختر أوانيك بعناية:



قد تحتوي الأواني البلاستيكية المختلفة مثل الأطباق والملاعق والأوعية وما إلى ذلك على مواد بلاستيكية دقيقة. لتقليل التعرض للبلاستيك الدقيق ، يوصى باستخدام أواني صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج والخشب ، إلخ.

اختر تغليفًا صديقًا للبيئة:



هل تتناول الطعام غالبًا في الخارج؟ عادتك في اختيار الوجبات السريعة قد تضر بصحتك. قد تحتوي معظم حاويات الوجبات الجاهزة على مواد بلاستيكية دقيقة يمكن أن تلحق الضرر بجسمك. لذلك ، يوصى باختيار عبوات صديقة للبيئة وصحية لكل من البشر والبيئة.

اختر وحدات التخزين غير البلاستيكية:



هل مطبخك مكدس بحاويات تخزين بلاستيكية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون ضارًا بصحتك وصحة عائلتك على المحك حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة. كبديل صحي ، يمكنك اختيار الحاويات الزجاجية أو المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كن حذرًا في تناول المأكولات البحرية:



تميل الحيوانات المائية إلى تناول اللدائن الدقيقة التي يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان عند استهلاك المأكولات البحرية. لذلك ، يجب تناول المأكولات البحرية بعناية فائقة ويجب تنظيفها جيدًا قبل تناولها.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة:



تتمتع الأطعمة المصنعة بعمر افتراضي طويل ويتم تخزينها في عبوات تحتوي غالبًا على جزيئات بلاستيكية دقيقة من الفثالات، الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة المصنعة يمكن أن يعرض الأفراد للتعرض للبلاستيك الدقيق وبالتالي يجب تجنبه.