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شركة "غازبروم" الروسية توجه رسالة لطمأنة الأسواق

الخميس، 24 فبراير 2022 10:57 ص
شركة "غازبروم" الروسية توجه رسالة لطمأنة الأسواق شركة غازبروم ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا فى رسالة لطمأنة الأسواق

وقال الممثل الرسمي لشركة "غازبروم"، سيرجى كوبريانوف اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية:" إن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي". 

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس

 


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