رفع "كراسى وسماعات دى جى وترابيزات" من قاعات الأفراح فى حملة مكبرة بالطالبية

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية، برئاسة الدكتور أشرف تامر، حملة مكبرة على القاعات المتواجدة بشارع استوديو مصر، وتم تحرير محاضر، ومصادرة 1300 كرسى معدن و10 سماعات دى جى و6 ثلاجات و200 ترابيزة، كما تم عمل حملة لإعادة الانتظام بالشارع تم خلالها كلبشه السيارات المخالفة بشارع عز الدين عمر وشارع ترسا وتحصيل غرامات فورية.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات وضبط المنشات التي تدار بدون ترخيص .

وفى سياق متصل، جارى استكمال أعمال موقف الرهاوي لخدمة اهالي قرية الراهاوى بمركز ومدينة منشأة القناطر، كما تم تطهير مصرف ام دينار وكفر حجازي ورفع ناتج التطهير من الترع، بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.