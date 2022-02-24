اليوم السابع
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رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: خريجى التعليم الفنى فرصهم بالعمل أسرع من خريجى الطب

الخميس، 24 فبراير 2022 12:09 م
رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: خريجى التعليم الفنى فرصهم بالعمل أسرع من خريجى الطب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة
كتبت ـ هناء أبو العز ـ عبدالله صلاح

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تفقد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مدرسة للتعليم الفنى بأسوان، وهي محمد صالح حرب، ومتابعة كيفية سير التعليم فيها خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

 
من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، إن النظرة المجتمعية للتعليم الفني تغيرت حاليًا بعد ثبوت نجاح الطلبه وإشراكهم فى الكثير من المشروعات والمهن الحساسة والمهمة فى البلاد، بالإضافة إلى قدرتهم علي الحصول علي وظائف أسرع من الأطباء وخريجي الكليات النظرية.
 
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وقال إبراهيم العافية، مسئول التعاون في الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد الأوروبي يشارك الحكومة المصرية في  برنامج دعم وتطوير للتعليم الفني والتدريب المهني ، بقيمة 50 مليون يورو  بينما تشارك الحكومة المصرية بمبلغ ٧٦ مليون يورو.
 
ولفت العافية إلى أن البرنامج يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني ودعم المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم وبعض المؤسسات الاخرى، وكذلك توعية بالمسارات المسؤوله عن التعليم الفني والربط مع القطاع الخاص، لتلبيه احتجاجاته.
 
وأكد مسئول التعاون في الاتحاد الأوروبى، أن البرنامج يشمل حملات توعية خاصة مع رفض بعض الأسر ادخال ابناءهم المدارس الفنية رغم قيمتها ومساهمتها في المجتمع، وحصول العامل بها علي مبالغ كبيرة.
 
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وقال عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربيه والتعليم في أسوان، إن الجانب العملي الذي يحصل عليه الطالب في التعليم الفني، لا يحصل عليه خريج الجامعة النظرية، لذا فإن فرص حصولهم علي العمل أسرع من غيرهم ، وبالتالي ساعد ذلك في تغيير نظرة المجتمع. 

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وتابع وكيل الوزارة أنه يتم الاجتماع مع الكثير من الشركات، وعمل جسر تواصل بين الطلاب وإدارات الشركات لتوفير تدريبات عملية وإتاحة، وقال عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسوان.

الاتحاد الأوربى

اخبار الاتحاد الاوربى

مسئول الاتحاد الاوربى فى مصر

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