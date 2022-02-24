حصول عقار دوبيكسنتDupixent® (dupilumab) على موافقة هيئة الدواء المصرية

ـ العقار البيولوجى الأول والوحيد للأطفال من سن 6 إلى 11 عام الذين يعانون من الأكزيما التأتبية



ـ علاج تكميلى لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية للبالغين الذين لا تستجيب حالتهم للأدوية المتوفرة



صُرح باستخدام دوبيكسنت فى مصر لأربع انواع من الأمراض للمرضى الذى يعانوا بشكل رئيسى من الالتهاب من النوع الثانى (الذى ينتج من زيادة نوع معين من الآجسام المضاده فى الجهاز المناعى): الحالات المتوسطة إلى الشديدة من التهاب الجلد التاتبى عند البالغين، الربو الشديد الغير متحكم فيه، الأكزيما التأتبية عند الأطفال من سن 6 إلى 11 عام والتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية للبالغين.

عالميا تحسن ما يقرب من 75% من حالات الأطفال حيث أظهروا تحسن بمعدل يمثل حوالى80% من حيث شدة اعراض المرض ومدته عند استخدام عقار دوبيكسنت، وحوالى 80% من الأطفال شهدوا تحسن ملحوظ عند استخدام عقار دوبيكسنت فى مقاييس جودة الحياة الصحية والتى شملت القدرة على النوم الطبيعى، التحصيل الدراسى، تحسن الحالة المزاجية وتحسن علاقاتهم بالآخرين.

يعد دوبيكسنت أول دواء بيولوجى يحصل على موافقة للبالغين الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية الغير متحكم فيه بشكل كاف.

قامت هيئة الدواء المصرية بمد ترخيص عقار دوبيكسنتDupixent® (dupilumab) فى مصر ليشمل الأطفال من عمر 6 إلى 11 عام والذين يعانون من الأكزيما التأتبية والمرشحين للعلاج الشامل، وكعلاج تكميلى لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية للبالغين الذين لا تستجيب حالتهم للأدوية المتوفرة. يعد دوبيكسنت الدواء البيولوجى الوحيد المصرح باستخدامه فى مصر لعلاج هذه الحالات.

قال الأستاذ الدكتور جمال سامى استاذ طب الاطفال– جامعة عين شمس :" ان الأكزيما التأتبية هو التهاب مزمن يصيب الجلد ، ويعد مرض خطير يؤثر سلباً على جوانب الحياة المختلفة للأطفال وعائلتهم. كما أن العلاجات المتاحه حالياً لعلاج الأكزيما التأتبية عند الأطفال فى مصر لا تتعدى العلاجات الموضعية وعلاجات مثبطة للمناعة، تاركة الحالات المستعصية تعانى من حكة شديدة واعراض جلدية يمكن أن تغطى معظم الجسم مما يسبب تشقق واحمرار أو سواد الجلد مع حدوث تقشر وترشح للجلد. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الأكزيما التأتبية الغير مسيطر عليها تأثير نفسى واجتماعى سلبي، اضطرابات النوم، وأعراض القلق والاكتئاب ومشاعر العزلة عند الأطفال.وأضاف "واحد من عشر أشخاص عالمياً يعانى من الأكزيما التأتبية وتزيد النسبة فى الطفولة المبكرة. وقد صُرح باستخدام دوبكسينت فى مصر للأطفال من سن 6 سنوات فأكثر الذين يعانون من الأكزيما التأتبية الحادة والذين لا يستجيبوا للعلاجات الموضعية أو لا ينصح بها لحالتهم. يعد دوبكسينت الدواء البيولوجى الاول و الوحيد المصرح به لهذه الفئة العمرية من الاطفال".

وصرح الأستاذ الدكتورأحمد البليدى استاذ طب الاطفال بكلية الطب جامعه القاهرة :" تعد الأكزيما التأتبية واحد من الاضطرابات الالتهابية الأكثر شيوعًا، والتى تصيب أكثر من 10% من الأطفال فى العالم وفقاً لأحدث الدراسات"، وأضاف "ومن المزعج أن الأكزيما مرض مزمن تستمر فيه معاناة الطفل لمدة طويلة ما لم يتم العلاج وعادة ما تحدث تهيجات أثناء المرض مما يجعل حياة الطفل والاسرة بائسة. لا يوجد العديد من الخيارات العلاجية للحالات الشديدة والتى لا تستجيب للعلاج النمطى وهنا تبرز أهمية استخدام العلاج البيولوجى الجديد مثل الدوبيكسنت "

يعد دوبيكسنت جسما مضادا أحادى النسيلة بشرى بالكامل يثبط تأثير إنترلوكين 4 IL-4)) وإنترلوكين 13 IL-13))، بدون أن يتسبب فى تثبيط المناعة. أظهرت بيانات التجارب السريرية لدوبيكسنت أن الإنترلوكين-4 والإنترلوكين-13هما المسببين الرئيسين للالتهاب من النوع الثانى والذى يعد السبب الرئيسى للأكزيما التأتبية والربو والتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية . يتم حالياً علاج 400,000 مريض بدوبيكسنت نظراً لاعتماده عالمياً فى أكثر من 60 دولة.

يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية مرض مزمن يصيب مجرى الهواء العلوي، يسد الجيوب الأنفية والممرات الأنفية . يؤدى هذا المرض إلى صعوبة فى التنفس، احتقان الأنف ونزول إفرازات، كما أنه يقلل أو يمنع حاسة الشم والتذوق ويصاحبه ألم وضغط فى الوجه. يعانى الكثير من مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية من النوع الثانى من الالتهاب و بالرغم من توافر علاجات للتحكم فى اعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصاحب بالزوائد الأنفية مع ذلك يعانى كثير من المرضى من خطورة عودة اللحميات بعد العملية. ايضا يعانى المرضى بالأمراض الالتهابية كالربو، والذى يصيب هؤلاء المرضى بشكل أشرس مما يشكل صعوبة فى علاجه يؤدى تزامن المرضين معاً إلى زيادة خطر أزمات الربو وحدتها مع تفاقم أعراضها مما يشكل عبئ اقتصادى ويؤثر سلباً على جودة الحياة الصحية للمريض.

اكد استاذ دكتور عمرو حجاب - أستاذ جراحة الأذن و الأنف والحنجرة بكلية الطب بالقوات المسلحة "يصيب التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية من 1 إلى 2.5 % من السكان عالمياً ، بحسب أخر الدراسات، ويؤثر سلباً على جودة الحياة كونه يعتبر حالة مرضية منهكة حيث تعد طرق علاجه الحالية، والتى تتمثل فى العقاقير المختلفة وجراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، حلول وقتية وذلك لطبيعة المرض نفسه"

وأضاف استاذ دكتور أسامة عبد النصير - أستاذ و رئيس قسم جراحة الأذن و الأنف و الحنجرة كلية الطب – جامعة القاهرة" "يعد دوبيكسنت أول عقار يتم الموافقة عليه من قبل هيئة الدواء المصرية لمرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالزوائد الأنفية للبالغين الذين لا تستجيب حالتهم للأدوية المتوفرة، ويعد العلاج المصرح به الوحيد فى مصر حتى الآن الذى أثبت فاعليته فى تقليص حجم الزوائد الأنفية ، وتحسين الأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن. فى الواقع ثلاث أرباع المرضى الذين تم علاجهم باستخدام دوبيكسنت لا يحتاجون الأن الى علاجات ولا إلى تدخل جراحي."

وصرح الدكتور أحمد حجازي، المدير العام لشركة سانوفى - قطاع الرعاية المتخصصه فى مصر والسودان "ان موافقة هيئة الدواء المصرية تعد خطوة جديدة هامة فى رحلة دوبيكسنت كعلاج بيولوجى مبتكر يساعد على تحسين حياة المرضى المصريين الذين يعانوا من أعراض وخيمة بسبب الالتهاب من النوع الثانى وتقديم الأمل لهم ولأسرهم.

وأضاف حجازى اننا نلتزم فى سانوفى قطاع الرعاية المتخصصه بتقديم علاجات متطورة للمرضى المصريين ذوى الاحتياجات الطبية الخاصة التى لم تتم تلبيتها لضمان حياة أفضل.