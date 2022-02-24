بالتنسيق مع الصحة والتعليم.. الكنيسة الأسقفية تنظم قافلة صحية وتعليمية بالسويس

كتب: محمد الأحمدى

نظمت مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية قافلة طبية وتعليمية وذلك بحي عتاقة بالسويس بالتنسيق مع مديرية الصحة من ناحية وهيئة تعليم الكبار بالسويس من ناحية أخرى.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، إن مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة لها قد ساهمت في قافلة طبية وتعليمية قدمت لقاح كورونا والكشف على أمراض الاعتلال الكلوي بالإضافة إلى إلحاق 17 مواطن بالفصول التنشيطية لقياس مستوى محو الأمية

وأوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: خلال القافلة تم تسليم شهادة محو أمية لأحد المواطنين الناجحين كما تم الكشف على عدد من المواطنين ضمن مبادرة الاعتلال الكلوى بينما تلقى 24 مواطن الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتم فتح عدد من ملفات التأمين الصحي الشامل لأهالى المنطقة.

وأعرب موسى عن تقديره لجهود جهات الدولة المختلفة في ملفي الصحة والتعليم حيث تعمل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على توفير الفرص التعويضية البديلة لمن حرمتهم الظروف من حقهم فى مواصلة التعليم من أجل الارتقاء بمستواهم التعليمي والفكري.

وأشاد مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية بدور محافظ السويس عبد المجيد صفر الذي يحرص على عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.