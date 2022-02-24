الصحة: تعرض الطفل من 10 إلى 15 دقيقة للشمس يوميا يساعد على تكوين عظام صحية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تعرض الطفل من 10 إلى 15 دقيقة للشمس يساعد على تكوين عظام صحية، ويمنع لين العظام وتشوهاتها لدى الأطفال. وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل الاهتمام بتناول البقوليات والخضروات واللحوم الحمراء والمكسرات والبيض وكذلك اللحوم البحرية. وتابعت وزارة الصحة أن الأكلات الطبيعية يتوفر فيها جميع العناصر الغذائية، مؤكدة أنه يفضل الالتزام بالغذاء الصحى السليم.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعى لـ2 مليون و650 ألفًا، و225 طفلًا من حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تحويل 154 ألفًا و710 أطفال لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول، مضيفاً أنه تم تحويل 15 ألف طفل بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة الطفل بدقة أعلى، وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعى حالته، لافتا إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7410 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.