الأوقاف تطلق مسابقة الإسراء والمعراج.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة الإسراء والمعراج، وهي عبارة عن 5 أسئلة، بواقع سؤال واحد يوميا لمدة 5 أيام، مع جوائز قيمة للفائزين، والمسابقة مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة.

وأوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الإجابة عن كل سؤال يومي، ثم حمّل الإجابات الخمس مجمعة على الرابط الذي تنشره الوزارة لاحقا.

ونشرت الوزارة السؤال الأول فى المسابقة وهو:

ما معنى كل من الإسراء والمعراج لغة واصطلاحًا عند علماء السيرة؟

وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إحياء ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، يوم الأحد المقبل عقب صلاة العشاء.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة الماضية: "إننا أمام ذكرى عظيمة وهي ذكرى الاسراء والمعراج ومن أهم دروسها حسن التوكل على الله والفرج بعد الشدة وطلاقة القدرة الإلهية ، فبعد عام الحزن الذي توفيت فيه زوجه السيدة خديجة (رضي الله عنها وأرضاها) وعمه أبو طالب ، ولقي النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لقي من أذى المشركين، وخرج إلى الطائف فلقي أذى أشد منه ، فرفع يديه إلى السماء متضرعًا: "اللَّهُمّ إنْي أَشْكُو إِلَيْكَ ضِعْف قُوَّتي وَقِلَّة حِيلَتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاس يَا أَرَحِم الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رُبَّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيٌّ إِلَى مَنْ تَكِلنِي إِلَى بِعِيد يَتَجَهَّمنِي أَمْ إِلَى عَدُوّ مَلِكَته أَمَرّي إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَب عَلِيّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتكَ هِي أوْسَع لِي"، وهنا تتفتح أبواب السماء وكأن الله (عز وجل) يقول لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ولنا من بعده : إذا ضاقت بك أسباب الأرض فهناك أسباب واسعة وهي أسباب السماء ، فكانت رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المعراج إلى السماوات العلى أعظم رحلة في تاريخ البشرية.