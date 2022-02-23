اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:25 ص
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8 رسائل وراء السياسات العامة لتبنى الدولة الاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:00 ص
8 رسائل وراء السياسات العامة لتبنى الدولة الاقتصاد الأخضر وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزارة البيئة أن استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تشمل فى صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة، وتتضمن ثمان رسائل توجيهية رئيسية.
 
وأوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى أن هذه الاستراتيجية العامة ترمى إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة.
 
ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة، التى يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادى الأخضر.
 
وأشارت وزارة البيئة إلى أن حكومة مصر اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل فى تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطى الطاقة الريحية 12% منها، وفي عام 2010 تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها فى تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية.
 
وتضمنت الرسائل التوجيهية 8 محاور هى 
 
1- الاقتصاد الأخضر يعزّز السعى إلى التخفيف من حدّة الفقر.
2- الاقتصاد الأخضر ينطوى على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية.
3- الاقتصاد الأخضر يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة.
4- الاقتصاد الأخضر يحقّق منافع بيئية.
5- تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية.
6- من اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص.
7- استخدام الإعانات الرشيد يتيح فرصة طيّبة.
8- وسائل الضرائب والتسعير يمكن أن توجِد مجال نشاط تنافسى متكافئ

الاقتصاد الاخضر

الاقتصاد

البيئة

التنمية الخضراء

مفهوم الاقتصاد الاخضر

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